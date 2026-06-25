TOURNOI DE JOUTES FÊTE DE LA SAINT -PIERRE Sète
TOURNOI DE JOUTES FÊTE DE LA SAINT -PIERRE Sète jeudi 2 juillet 2026.
Sète
TOURNOI DE JOUTES FÊTE DE LA SAINT -PIERRE
Quai Maximin Licciardi Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06
Venez vibrer au rythme des lances et des plongeons lors des traditionnels tournois de joutes sétoises ! Entre tournois juniors, seniors et joutes lourdes, ce grand rendez-vous sportif et populaire vous plonge au cœur d’une tradition séculaire, sous les couleurs de la Fête de la Saint-Pierre. .
Quai Maximin Licciardi Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 26 81 44 33 amicaledespecheurs@gmail.com
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L’événement TOURNOI DE JOUTES FÊTE DE LA SAINT -PIERRE Sète a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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