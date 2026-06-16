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Tournoi de pétanque au Boulodrome des Clos Chartres

Tournoi de pétanque au Boulodrome des Clos Chartres

Tournoi de pétanque au Boulodrome des Clos Chartres vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Avenue François Mitterand

Ville : 28000 Chartres

Département : Eure-et-Loir

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Chartres

Tournoi de pétanque au Boulodrome des Clos

Avenue François Mitterand Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Un nouveau tournoi de pétanque est organisé sur le boulodrome du quartier des Clos.
Inscriptions au boulodrome entre 18 h et 19 h. Joué en doublette formée, ce tournoi aura lieu le vendredi 10 juillet avec inscriptions, prêts de boules, buvette et barbecue sur place. À gagner des paniers garnis pour les 3 premiers et des lots supplémentaires pour les 10 premiers. 5  .

Avenue François Mitterand Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 48 63 81  conseilcitoyen.desclos@gmail.com

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English :

A new pétanque tournament is being held at the pétanque court in the Clos neighborhood.

L’événement Tournoi de pétanque au Boulodrome des Clos Chartres a été mis à jour le 2026-06-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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