Tournoi de pétanque au Boulodrome des Clos Chartres
Tournoi de pétanque au Boulodrome des Clos Chartres vendredi 10 juillet 2026.
Chartres
Tournoi de pétanque au Boulodrome des Clos
Avenue François Mitterand Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Un nouveau tournoi de pétanque est organisé sur le boulodrome du quartier des Clos.
Inscriptions au boulodrome entre 18 h et 19 h. Joué en doublette formée, ce tournoi aura lieu le vendredi 10 juillet avec inscriptions, prêts de boules, buvette et barbecue sur place. À gagner des paniers garnis pour les 3 premiers et des lots supplémentaires pour les 10 premiers. 5 .
Avenue François Mitterand Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 48 63 81 conseilcitoyen.desclos@gmail.com
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English :
A new pétanque tournament is being held at the pétanque court in the Clos neighborhood.
L’événement Tournoi de pétanque au Boulodrome des Clos Chartres a été mis à jour le 2026-06-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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