Tournoi de pétanque au Boulodrome des Clos Chartres vendredi 10 juillet 2026.

Chartres

Tournoi de pétanque au Boulodrome des Clos

Avenue François Mitterand Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Un nouveau tournoi de pétanque est organisé sur le boulodrome du quartier des Clos.

Inscriptions au boulodrome entre 18 h et 19 h. Joué en doublette formée, ce tournoi aura lieu le vendredi 10 juillet avec inscriptions, prêts de boules, buvette et barbecue sur place. À gagner des paniers garnis pour les 3 premiers et des lots supplémentaires pour les 10 premiers. 5 .

Avenue François Mitterand Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 48 63 81 conseilcitoyen.desclos@gmail.com

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English :

A new pétanque tournament is being held at the pétanque court in the Clos neighborhood.

L’événement Tournoi de pétanque au Boulodrome des Clos Chartres a été mis à jour le 2026-06-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES