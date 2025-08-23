Tournoi de pétanque Morlac
Tournoi de pétanque Morlac samedi 6 juin 2026.
Morlac
Tournoi de pétanque
Morlac Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’Amical de Morlac vous invite à partager un moment convivial lors de son tournoi de pétanque au Parc des Presbytères !
Rendez-vous le samedi 6 juin pour une journée placée sous le signe de la bonne humeur, du jeu et du partage. Le tournoi est ouvert à tous, débutants comme passionnés, dans une ambiance chaleureuse et festive. Inscription en doublette 12 €. Inscriptions avant 13h Début du tournoi à 14h. Bar et snacking sur place pour profiter pleinement de la journée. 12 .
Morlac 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 29 92 34 52
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English :
The Amical de Morlac invites you to share a convivial moment at its pétanque tournament in the Parc des Presbytères!
L’événement Tournoi de pétanque Morlac a été mis à jour le 2026-05-24 par OT CHATEAUMEILLANT
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