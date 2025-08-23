Morlac

Tournoi de pétanque

Morlac Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’Amical de Morlac vous invite à partager un moment convivial lors de son tournoi de pétanque au Parc des Presbytères !

Rendez-vous le samedi 6 juin pour une journée placée sous le signe de la bonne humeur, du jeu et du partage. Le tournoi est ouvert à tous, débutants comme passionnés, dans une ambiance chaleureuse et festive. Inscription en doublette 12 €. Inscriptions avant 13h Début du tournoi à 14h. Bar et snacking sur place pour profiter pleinement de la journée. 12 .

Morlac 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 29 92 34 52

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English :

The Amical de Morlac invites you to share a convivial moment at its pétanque tournament in the Parc des Presbytères!

L’événement Tournoi de pétanque Morlac a été mis à jour le 2026-05-24 par OT CHATEAUMEILLANT