TOURNOI DE RUGBY À TOUCHER Stade Joseph Sayrou Torreilles
TOURNOI DE RUGBY À TOUCHER Stade Joseph Sayrou Torreilles jeudi 13 août 2026.
Torreilles
TOURNOI DE RUGBY À TOUCHER
Stade Joseph Sayrou Rue Alphonse Daudet Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00
Date(s) :
2026-08-13
La section de rugby à Toucher de la SCR XV et la commune de Torreilles vous propose cet été un tournoi de rugby à toucher ☀️
Préparez vos équipes et venez partager une journée sportive et conviviale au Stade municipal Joseph Sayrou !
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Stade Joseph Sayrou Rue Alphonse Daudet Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 80 84 02 86
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English :
The SCR XV touch rugby team and the town of Torreilles invite you to a touch rugby tournament this summer ???
Get your teams ready and come enjoy a fun, sports-filled day at the Joseph Sayrou Municipal Stadium!
L’événement TOURNOI DE RUGBY À TOUCHER Torreilles a été mis à jour le 2026-06-23 par BIT DE TORREILLES
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