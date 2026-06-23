TOURNOI DE RUGBY À TOUCHER Stade Joseph Sayrou Torreilles

Torreilles

TOURNOI DE RUGBY À TOUCHER

Stade Joseph Sayrou Rue Alphonse Daudet Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :

2026-08-13

La section de rugby à Toucher de la SCR XV et la commune de Torreilles vous propose cet été un tournoi de rugby à toucher ☀️

Préparez vos équipes et venez partager une journée sportive et conviviale au Stade municipal Joseph Sayrou !

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Stade Joseph Sayrou Rue Alphonse Daudet Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 80 84 02 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The SCR XV touch rugby team and the town of Torreilles invite you to a touch rugby tournament this summer ???

Get your teams ready and come enjoy a fun, sports-filled day at the Joseph Sayrou Municipal Stadium!

L’événement TOURNOI DE RUGBY À TOUCHER Torreilles a été mis à jour le 2026-06-23 par BIT DE TORREILLES