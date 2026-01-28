Le Malzieu-Ville

TOURNOI DE SIXTE

Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

L’AS Malzieu vous invite pour son traditionnel tournoi de sixte qui aura lieu le samedi 4 juillet .

Vous ressentez déjà le manque de fouler des pelouses de foot après la fin de vos saisons ?

Vous souhaitez affronter des équipes aux niveaux variés ? Ou tout simplement passer un bon moment entre amis ?

Un tournoi de sixte du Malzieu est l’idéal pour combler ceci !!!

L’AS Malzieu vous invite pour son traditionnel tournoi de sixte qui aura lieu le samedi 4 juillet .

Vous ressentez déjà le manque de fouler des pelouses de foot après la fin de vos saisons ?

Vous souhaitez affronter des équipes aux niveaux variés ? Ou tout simplement passer un bon moment entre amis ?

Un tournoi de sixte du Malzieu est l’idéal pour combler ceci !!!

60€ par équipe, inscription à partir de 10h et début du tournoi à partir de 10h30!

Buvette Restauration sur place

Toutes les équipes récompensées ! .

Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 6 07 78 78 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

AS Malzieu invites you to its traditional six-a-side tournament, which will take place on Saturday, July 4.

Are you already missing the feel of playing on a soccer field now that your seasons are over?

Would you like to face teams of varying skill levels? Or simply have a good time with friends?

A Malzieu six-a-side tournament is the perfect way to satisfy that craving!!!

L’événement TOURNOI DE SIXTE Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Margeride en Gévaudan