TOURNOI DE SIXTE Le Malzieu-Ville
TOURNOI DE SIXTE Le Malzieu-Ville samedi 4 juillet 2026.
Le Malzieu-Ville
TOURNOI DE SIXTE
Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
L’AS Malzieu vous invite pour son traditionnel tournoi de sixte qui aura lieu le samedi 4 juillet .
Vous ressentez déjà le manque de fouler des pelouses de foot après la fin de vos saisons ?
Vous souhaitez affronter des équipes aux niveaux variés ? Ou tout simplement passer un bon moment entre amis ?
Un tournoi de sixte du Malzieu est l’idéal pour combler ceci !!!
L’AS Malzieu vous invite pour son traditionnel tournoi de sixte qui aura lieu le samedi 4 juillet .
Vous ressentez déjà le manque de fouler des pelouses de foot après la fin de vos saisons ?
Vous souhaitez affronter des équipes aux niveaux variés ? Ou tout simplement passer un bon moment entre amis ?
Un tournoi de sixte du Malzieu est l’idéal pour combler ceci !!!
60€ par équipe, inscription à partir de 10h et début du tournoi à partir de 10h30!
Buvette Restauration sur place
Toutes les équipes récompensées ! .
Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 6 07 78 78 53
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English :
AS Malzieu invites you to its traditional six-a-side tournament, which will take place on Saturday, July 4.
Are you already missing the feel of playing on a soccer field now that your seasons are over?
Would you like to face teams of varying skill levels? Or simply have a good time with friends?
A Malzieu six-a-side tournament is the perfect way to satisfy that craving!!!
L’événement TOURNOI DE SIXTE Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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