TOURNOI DE TAROT, Salle des Augustins, Hazebrouck
samedi 24 octobre 2026 · Salle des Augustins · Hazebrouck
Informations pratiques
TOURNOI DE TAROT Samedi 24 octobre, 14h00 Salle des Augustins Nord
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T14:00:00+02:00 – 2026-10-24T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-24T14:00:00+02:00 – 2026-10-24T19:00:00+02:00
TOURNOI DE TAROT
L’association du Tarot club d’Hazebrouck organise son Tournoi le 24/10/2026
TOURNOI à 4
4 parties de 5 donnes jouées avec une limite de 50 minutes par parties
ouverture des portes à 13 h début des jeux à 14h
Mise de 10€ par joueur
lots à chaque joueurs
buvette et petite restauration sur place
Salle des Augustins Place Degroote Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lionel.naert@gmail.com »}]
Tournoi de Tarot à 4
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