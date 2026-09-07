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TOURNOI DE TAROT, Salle des Augustins, Hazebrouck

samedi 24 octobre 2026 · Salle des Augustins · Hazebrouck

TOURNOI DE TAROT, Salle des Augustins, Hazebrouck

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Salle des Augustins
Adresse
Place Degroote Hazebrouck
Ville
59190 Hazebrouck
Département
Nord
Tarif
sur inscription

TOURNOI DE TAROT Samedi 24 octobre, 14h00 Salle des Augustins Nord

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T14:00:00+02:00 – 2026-10-24T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-24T14:00:00+02:00 – 2026-10-24T19:00:00+02:00

TOURNOI DE TAROT
L’association du Tarot club d’Hazebrouck organise son Tournoi le 24/10/2026
TOURNOI à 4
4 parties de 5 donnes jouées avec une limite de 50 minutes par parties
ouverture des portes à 13 h début des jeux à 14h
Mise de 10€ par joueur
lots à chaque joueurs
buvette et petite restauration sur place

Salle des Augustins Place Degroote Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lionel.naert@gmail.com »}]
Tournoi de Tarot à 4

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