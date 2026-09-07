TOURNOI DE TAROT, Salle des Augustins, Hazebrouck

Informations pratiques

TOURNOI DE TAROT Samedi 24 octobre, 14h00 Salle des Augustins Nord

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T14:00:00+02:00 – 2026-10-24T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T14:00:00+02:00 – 2026-10-24T19:00:00+02:00

TOURNOI DE TAROT

L’association du Tarot club d’Hazebrouck organise son Tournoi le 24/10/2026

TOURNOI à 4

4 parties de 5 donnes jouées avec une limite de 50 minutes par parties

ouverture des portes à 13 h début des jeux à 14h

Mise de 10€ par joueur

lots à chaque joueurs

buvette et petite restauration sur place

Salle des Augustins Place Degroote Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lionel.naert@gmail.com »}]

Tournoi de Tarot à 4