Informations pratiques

Château-Renard

Tournoi de Tennis du TCVO Août 2026

381 Allée des Vergers Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-15

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-15

Tournoi de tennis homologué ouvert aux licenciés FFT. En simple et double Mixte, dames et messieurs.

Le TCVO accueille son traditionnel tournoi homologué de tennis.

Les participations sont ouvertes à tous les licenciés FFT pouvant concourir en catégorie adulte et sénior + , Hommes et femmes, en simple et en double (mixte, dames & messieurs). Les années précédentes plus de 120 participant.e.s sont venus fouler les terrains du TCVO à cette occasion. Nous espérons qu’ils et elles seront aussi nombreux.ses cette année.

Sur inscription pour les licenciés FFT sur via Ten’Up.

Accès spectateurs et supporters gratuit. .

381 Allée des Vergers Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 30 02 tcvalleedelouanne@fft.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An officially sanctioned tennis tournament open to FFT members. Singles and doubles—mixed, women’s, and men’s.

L’événement Tournoi de Tennis du TCVO Août 2026 Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-31 par OT 3CBO