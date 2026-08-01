Tournoi de Tennis du TCVO Août 2026 Château-Renard
samedi 15 août 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
Tournoi de Tennis du TCVO Août 2026
381 Allée des Vergers Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-15
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-15
Tournoi de tennis homologué ouvert aux licenciés FFT. En simple et double Mixte, dames et messieurs.
Le TCVO accueille son traditionnel tournoi homologué de tennis.
Les participations sont ouvertes à tous les licenciés FFT pouvant concourir en catégorie adulte et sénior + , Hommes et femmes, en simple et en double (mixte, dames & messieurs). Les années précédentes plus de 120 participant.e.s sont venus fouler les terrains du TCVO à cette occasion. Nous espérons qu’ils et elles seront aussi nombreux.ses cette année.
Sur inscription pour les licenciés FFT sur via Ten’Up.
Accès spectateurs et supporters gratuit. .
381 Allée des Vergers Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 30 02 tcvalleedelouanne@fft.fr
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English :
An officially sanctioned tennis tournament open to FFT members. Singles and doubles—mixed, women’s, and men’s.
L’événement Tournoi de Tennis du TCVO Août 2026 Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-31 par OT 3CBO
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