Tournoi de Volley-Ball pour la journée de la visibilité lesbienne Gymnase Wilma Rudolph EX Madeleine Réberioux paris
Tournoi de Volley-Ball pour la journée de la visibilité lesbienne Gymnase Wilma Rudolph EX Madeleine Réberioux paris samedi 18 avril 2026.
À l’occasion de la journée pour la visibilité lesbienne, Volley-Vous + organise un tournoi de Volley-Ball en mixité choisie FLINTA. Ce dernier aura lieu le Samedi 18 avril de 9h30 à 17h30 au gymnase Wilma Rudolph au 6 rue Madeleine Rebérioux, 75018 Paris – INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Ce tournoi est ouvert au public, il accueillera les membres VV+ mais également des personnes extérieures souhaitant jouer ou s’initier au volley avec nous.
Tournoi de volley-ball en l’honneur de la journée de la pour la visibilité lesbienne en mixité choisie FLINTA
Le samedi 18 avril 2026
de 09h30 à 17h30
gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T12:30:00+02:00
fin : 2026-04-18T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T09:30:00+02:00_2026-04-18T17:30:00+02:00
Gymnase Wilma Rudolph EX Madeleine Réberioux 6 rue Madeleine Réberioux 75018 paris
https://www.helloasso.com/associations/volley-vous/evenements/game-set-and-gay-special-visibilite-lesbienne volleyvousplus@gmail.com
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