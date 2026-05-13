Tournoi d’échecs Salle capitulaire Saint-Maixent-l’École
Tournoi d’échecs Salle capitulaire Saint-Maixent-l’École dimanche 7 juin 2026.
Saint-Maixent-l’École
Tournoi d’échecs
Salle capitulaire Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 20:00:00
Date(s) :
2026-06-07
L’Échiquier Saint-Maixentais vous invite à son tournoi d’échecs, ouvert à tous les passionnés, du débutant au joueur confirmé. Venez tester votre sens tactique, rencontrer d’autres joueurs et partager un moment convivial autour
du jeu !Concentration, réflexion et plaisir du jeu au programme ! Tournoi rapide d’échecs 15 minutes + 5 secondes .
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Salle capitulaire Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine echiquier.stmaixentais@gmail.com
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English : Tournoi d’échecs
L’événement Tournoi d’échecs Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Haut Val De Sèvre
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