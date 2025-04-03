Tournoi des 1000 pattes tournoi de basket Luxeuil-les-Bains

Tournoi des 1000 pattes tournoi de basket

Complexe des Merises Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Gratuit

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

2026-06-14

13ème édition du Tournoi des 1000 pattes (catégories U11G et U11F) challenges Guy Dupuis et Daniel Hergott, avec la participation de 22 équipes provenant des régions Grand Est et Bourgogne Franche-Comté .

Rencontres de basket organisées par l’Amicale Laïque Luxeuil Basket, au complexe des Merises.

De 9h à 17h. Entrée libre. Buvette et petite restauration sur place. .

