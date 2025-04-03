Tournoi des 1000 pattes tournoi de basket Luxeuil-les-Bains
Tournoi des 1000 pattes tournoi de basket Luxeuil-les-Bains dimanche 14 juin 2026.
Tournoi des 1000 pattes tournoi de basket
Complexe des Merises Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
13ème édition du Tournoi des 1000 pattes (catégories U11G et U11F) challenges Guy Dupuis et Daniel Hergott, avec la participation de 22 équipes provenant des régions Grand Est et Bourgogne Franche-Comté .
Rencontres de basket organisées par l’Amicale Laïque Luxeuil Basket, au complexe des Merises.
De 9h à 17h. Entrée libre. Buvette et petite restauration sur place. .
Complexe des Merises Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi des 1000 pattes tournoi de basket
L’événement Tournoi des 1000 pattes tournoi de basket Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-03 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)