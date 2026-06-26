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AGENDA · Le Touquet-Paris-Plage

Tournoi des chiffres et lettres Le Touquet-Paris-Plage

samedi 17 octobre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Adresse
salle Alice Sapritch Place Quentovic
Ville
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Le Touquet-Paris-Plage

Tournoi des chiffres et lettres

salle Alice Sapritch Place Quentovic Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-17

Du samedi 17 octobre au dimanche 18 octobre 2026

Tournoi des Chiffres et des Lettres.
À partir de 9h, à la Maison des Associations.   .

salle Alice Sapritch Place Quentovic Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 17 58 58 18  touquet-chiffresetlettres@live.fr

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English :

L’événement Tournoi des chiffres et lettres Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-06-26 par Laury LEPRETRE

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