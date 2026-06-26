Tournoi des chiffres et lettres Le Touquet-Paris-Plage
samedi 17 octobre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Tournoi des chiffres et lettres
salle Alice Sapritch Place Quentovic Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-17
Du samedi 17 octobre au dimanche 18 octobre 2026
Tournoi des Chiffres et des Lettres.
À partir de 9h, à la Maison des Associations. .
salle Alice Sapritch Place Quentovic Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 17 58 58 18 touquet-chiffresetlettres@live.fr
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English :
L’événement Tournoi des chiffres et lettres Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-06-26 par Laury LEPRETRE
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