Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Tournoi des chiffres et lettres

salle Alice Sapritch Place Quentovic Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17

Du samedi 17 octobre au dimanche 18 octobre 2026

Tournoi des Chiffres et des Lettres.

À partir de 9h, à la Maison des Associations. .

salle Alice Sapritch Place Quentovic Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 17 58 58 18 touquet-chiffresetlettres@live.fr

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English :

L’événement Tournoi des chiffres et lettres Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-06-26 par Laury LEPRETRE