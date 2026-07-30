Tournoi d’Halloween Gymnase Saint-Didier-en-Velay

Informations pratiques

Saint-Didier-en-Velay

Tournoi d’Halloween

Gymnase Faubourg de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Venez encourager les équipes dans une ambiance de folie !

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Gymnase Faubourg de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 5143038@ffhandball.net

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English :

Come cheer on the teams in a wild atmosphere!

L’événement Tournoi d’Halloween Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Loire Semène