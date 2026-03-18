TOURNOI FIFA CLUB FÉMININ Béziers
TOURNOI FIFA CLUB FÉMININ Béziers mercredi 29 avril 2026.
TOURNOI FIFA CLUB FÉMININ
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Choisis ton club féminin, vise la lucarne et décroche le trophée ! Fair-play, talent et bonne humeur obligatoires
De l’OL à Barcelone, en passant par Chelsea, choisis ton club féminin. Vise la lucarne, grimpe en tête du classement et soulève le trophée ! Ici, le fair-play est essentiel, les cartons rouges servent de marque-page… et la victoire se joue avec talent et bonne humeur.
Sur inscription.
Dans le cadre de la Quinzaine du jeu. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Choose your women’s club, aim for the top and win the trophy! Fair play, talent and good humor are a must
L’événement TOURNOI FIFA CLUB FÉMININ Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34