TOURNOI FIFA CLUB FÉMININ Béziers

TOURNOI FIFA CLUB FÉMININ Béziers mercredi 29 avril 2026.

TOURNOI FIFA CLUB FÉMININ

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

Choisis ton club féminin, vise la lucarne et décroche le trophée ! Fair-play, talent et bonne humeur obligatoires
De l’OL à Barcelone, en passant par Chelsea, choisis ton club féminin. Vise la lucarne, grimpe en tête du classement et soulève le trophée ! Ici, le fair-play est essentiel, les cartons rouges servent de marque-page… et la victoire se joue avec talent et bonne humeur.
Sur inscription.
Dans le cadre de la Quinzaine du jeu.   .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Choose your women’s club, aim for the top and win the trophy! Fair play, talent and good humor are a must

L’événement TOURNOI FIFA CLUB FÉMININ Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34

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