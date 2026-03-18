TOURNOI FIFA CLUB FÉMININ

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Choisis ton club féminin, vise la lucarne et décroche le trophée ! Fair-play, talent et bonne humeur obligatoires

De l’OL à Barcelone, en passant par Chelsea, choisis ton club féminin. Vise la lucarne, grimpe en tête du classement et soulève le trophée ! Ici, le fair-play est essentiel, les cartons rouges servent de marque-page… et la victoire se joue avec talent et bonne humeur.

Sur inscription.

Dans le cadre de la Quinzaine du jeu. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Choose your women’s club, aim for the top and win the trophy! Fair play, talent and good humor are a must

L’événement TOURNOI FIFA CLUB FÉMININ Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34