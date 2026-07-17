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AGENDA · Villeneuve-d'Ascq

Tournoi GeoGuessr, Médiathèque Till L’Espiègle, Villeneuve-d’Ascq

mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Till L'Espiègle · Villeneuve-d'Ascq

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Till L'Espiègle
Adresse
96, Chaussée de l'Hôtel de Ville, Villeneuve d'Ascq
Ville
Villeneuve-d'Ascq
Département
Nord
Tarif
Sur réservation

Tournoi GeoGuessr Mercredi 30 septembre, 14h00 Médiathèque Till L’Espiègle Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00

Explorez la Méditerranée lors d’un tournoi organisé par la junior-asso les GeoGamers !
3 sessions de jeu 14h-15h / 15h30-16h30 / 17h-18h
À partir de 12 ans

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Tournoi GeoGuessr spécial Méditerranée

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