Tournoi GeoGuessr, Médiathèque Till L’Espiègle, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Tournoi GeoGuessr Mercredi 30 septembre, 14h00 Médiathèque Till L’Espiègle Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00

Explorez la Méditerranée lors d’un tournoi organisé par la junior-asso les GeoGamers !

3 sessions de jeu 14h-15h / 15h30-16h30 / 17h-18h

À partir de 12 ans

Médiathèque Till L’Espiègle 96, Chaussée de l’Hôtel de Ville, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibli@villeneuvedascq.fr »}]

Tournoi GeoGuessr spécial Méditerranée