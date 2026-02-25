Tournoi International de football U18 Parc des Sports de Beaublanc Limoges
Tournoi International de football U18 Parc des Sports de Beaublanc Limoges mercredi 23 septembre 2026.
Parc des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-09-23
fin : 2026-09-25
2026-09-23 2026-09-25 2026-09-27
Venez assister à la 19ème édition du tournoi international U18 organisé par la Lafarge Foot Avenir. Tournoi de football international qui accueille les sélections nationales de la catégorie des moins de 18 ans.
Programmation à venir.
Tous les matchs se disputent au stade de Beaublanc de Limoges. .
