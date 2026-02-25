Tournoi International de football U18 Parc des Sports de Beaublanc Limoges

Tournoi International de football U18

Parc des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-25

2026-09-23 2026-09-25 2026-09-27

Venez assister à la 19ème édition du tournoi international U18 organisé par la Lafarge Foot Avenir. Tournoi de football international qui accueille les sélections nationales de la catégorie des moins de 18 ans.

Programmation à venir.

Tous les matchs se disputent au stade de Beaublanc de Limoges. .

Parc des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

