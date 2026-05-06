Tournoi International JS Lafarge Limoges
mercredi 23 septembre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Tournoi International JS Lafarge
23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-23
Le Lafarge Foot Avenir revient à Limoges pour sa 19e édition ! Le Stade de Beaublanc accueillera ce tournoi international U18, devenu un rendez-vous incontournable du football de jeunes. Pendant plusieurs jours, de jeunes talents venus de différents horizons se retrouveront sur les terrains limougeauds pour offrir au public de belles rencontres et partager leur passion du football. Une belle occasion de découvrir les futurs espoirs du ballon rond et de vivre une compétition placée sous le signe du sport, de la jeunesse et de la convivialité. Venez nombreux encourager ces jeunes joueurs et profiter du spectacle proposé par le Lafarge Foot Avenir ! .
23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine jslafarge@wanadoo.fr
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English : Tournoi International JS Lafarge
L’événement Tournoi International JS Lafarge Limoges a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole
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