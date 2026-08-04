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Tournoi Mario Kart sur Super Nintendo Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Centre-ville Limoges

jeudi 13 août 2026 · BFM Centre-ville · Limoges

Tournoi Mario Kart sur Super Nintendo Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Centre-ville Limoges

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
BFM Centre-ville
Adresse
2 Place Aimé Césaire
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

Tournoi Mario Kart sur Super Nintendo Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

BFM Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Affrontez-vous et découvrez qui est le meilleur pilote de courses, en incarnant l’un de vos personnages préféré sur le célèbre jeu de courses.
Pour les 8-13 ans. Sur inscription.

GITE / espace multimédia.   .

BFM Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00 

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English : Tournoi Mario Kart sur Super Nintendo Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

L’événement Tournoi Mario Kart sur Super Nintendo Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Limoges Métropole

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