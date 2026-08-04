Tournoi Mario Kart sur Super Nintendo Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Centre-ville Limoges
jeudi 13 août 2026 · BFM Centre-ville · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Tournoi Mario Kart sur Super Nintendo Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
BFM Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-13 16:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Affrontez-vous et découvrez qui est le meilleur pilote de courses, en incarnant l’un de vos personnages préféré sur le célèbre jeu de courses.
Pour les 8-13 ans. Sur inscription.
GITE / espace multimédia. .
BFM Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00
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English : Tournoi Mario Kart sur Super Nintendo Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
L’événement Tournoi Mario Kart sur Super Nintendo Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Limoges Métropole
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