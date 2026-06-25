Parthenay

Tournoi régional de Tac-Tik

Place du Château Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:30:00

fin : 2026-07-09 19:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Pendant le Flip, venez participer au tournoi de Tac-Tik place du château à Parthenay.

Ouvert à tous.

Inscription obligatoire.

Renseignements et inscription auprès de L’Arpentèle.

A savoir repli au domaine des loges en cas de pluie .

Place du Château Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org

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English : Tournoi régional de Tac-Tik

L’événement Tournoi régional de Tac-Tik Parthenay a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Parthenay Gâtine