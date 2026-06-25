Tournoi régional de Tac-Tik Parthenay
Tournoi régional de Tac-Tik Parthenay jeudi 9 juillet 2026.
Parthenay
Tournoi régional de Tac-Tik
Place du Château Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:30:00
fin : 2026-07-09 19:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Pendant le Flip, venez participer au tournoi de Tac-Tik place du château à Parthenay.
Ouvert à tous.
Inscription obligatoire.
Renseignements et inscription auprès de L’Arpentèle.
A savoir repli au domaine des loges en cas de pluie .
Place du Château Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org
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English : Tournoi régional de Tac-Tik
L’événement Tournoi régional de Tac-Tik Parthenay a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Parthenay Gâtine
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