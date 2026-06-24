Égletons

Tournoi tennis double mixte

Égletons Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Ouvert à tous, licencié ou non.

Sur inscription, 10€

Renseignements tce.egletons@gmail.com .

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine tce.egletons@gmail.com

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English : Tournoi tennis double mixte

L’événement Tournoi tennis double mixte Égletons a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières