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Tournoi tennis double mixte Égletons

Tournoi tennis double mixte Égletons

Tournoi tennis double mixte Égletons samedi 25 juillet 2026.

Ville
19300 Égletons
Département
Corrèze
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Égletons

Tournoi tennis double mixte

Égletons Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Ouvert à tous, licencié ou non.
Sur inscription, 10€

Renseignements tce.egletons@gmail.com   .

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   tce.egletons@gmail.com

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English : Tournoi tennis double mixte

L’événement Tournoi tennis double mixte Égletons a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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