Tournoi tennis double mixte Égletons
Tournoi tennis double mixte Égletons samedi 25 juillet 2026.
Égletons
Tournoi tennis double mixte
Égletons Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Ouvert à tous, licencié ou non.
Sur inscription, 10€
Renseignements tce.egletons@gmail.com .
Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine tce.egletons@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi tennis double mixte
L’événement Tournoi tennis double mixte Égletons a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
À voir aussi à Égletons (Corrèze)
- Vernissage Les veilleurs du Plateau Égletons 4 juillet 2026
- 3èmes CHOR’ÉZIENNES Espace Ventadour Égletons 4 juillet 2026
- Atelier Des merveilles à graver CDMA Égletons 9 juillet 2026
- Vendredi ludo Rue Docteur Henri Dignac Égletons 10 juillet 2026
- Marché festif Place de la page Égletons 13 juillet 2026