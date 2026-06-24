Tournoi tennis multichances dames Égletons
Tournoi tennis multichances dames Égletons dimanche 26 juillet 2026.
Égletons
Tournoi tennis multichances dames
567 Boulevard du Stade Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Toute la journée
Renseignements tce.egletons@gmail.com .
567 Boulevard du Stade Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine tce.egletons@gmail.com
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English : Tournoi tennis multichances dames
L’événement Tournoi tennis multichances dames Égletons a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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