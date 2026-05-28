Brive-la-Gaillarde

Tournoi Terraforming Mars (Briv’yolo)

Place Molière Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Tentez de terraformer la planète Mars plus rapidement que vos adversaires….

A gagner des cartes exclusives et 2 places pour les championnats de France de Terraforming !

Préinscription 20 € (repas et boisson compris)

Infos et résa à la boutique ou à quentin@legobelin.fr .

Place Molière Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine quentin@legobelin.fr

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English : Tournoi Terraforming Mars (Briv’yolo)

L’événement Tournoi Terraforming Mars (Briv’yolo) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-26 par Brive Tourisme