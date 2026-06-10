Tournoi TMC Dames ados Saint-Dizier-Masbaraud
Tournoi TMC Dames ados Saint-Dizier-Masbaraud dimanche 19 juillet 2026.
Saint-Dizier-Masbaraud
Tournoi TMC Dames ados
Espace Tennis Séverine Beltrame Saint-Dizier-Masbaraud Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
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Espace Tennis Séverine Beltrame Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 45 18
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English : Tournoi TMC Dames ados
L’événement Tournoi TMC Dames ados Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Creuse Sud Ouest
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