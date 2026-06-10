Saint-Dizier-Masbaraud

Tournoi de tennis messieurs/ados 4ème série

Espace Tennis Severine Beltrame Saint-Dizier-Masbaraud Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-18 21:00:00

Date(s) :

2026-07-18

S’inscrivant dans la 21ème fête annuelle du tennis. 4ème séries de NC à 30/1.

Récompense à tous les participants (500€ de prix).

17€ par personne inscription, petit déjeuner et repas.

Inscription jusqu’au 16 juillet 2026 .

Espace Tennis Severine Beltrame Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 45 18 tennis.laleyrenne@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi de tennis messieurs/ados 4ème série

L’événement Tournoi de tennis messieurs/ados 4ème série Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2026-06-10 par Creuse Tourisme