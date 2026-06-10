Tournoi de tennis messieurs/ados 4ème série Saint-Dizier-Masbaraud
Tournoi de tennis messieurs/ados 4ème série Saint-Dizier-Masbaraud samedi 18 juillet 2026.
Saint-Dizier-Masbaraud
Tournoi de tennis messieurs/ados 4ème série
Espace Tennis Severine Beltrame Saint-Dizier-Masbaraud Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-18 21:00:00
Date(s) :
2026-07-18
S’inscrivant dans la 21ème fête annuelle du tennis. 4ème séries de NC à 30/1.
Récompense à tous les participants (500€ de prix).
17€ par personne inscription, petit déjeuner et repas.
Inscription jusqu’au 16 juillet 2026 .
Espace Tennis Severine Beltrame Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 45 18 tennis.laleyrenne@orange.fr
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English : Tournoi de tennis messieurs/ados 4ème série
L’événement Tournoi de tennis messieurs/ados 4ème série Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2026-06-10 par Creuse Tourisme
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