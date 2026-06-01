Tournoi de tennis jeunes Galaxie de 7 à 10 ans Saint-Dizier-Masbaraud
Tournoi de tennis jeunes Galaxie de 7 à 10 ans Saint-Dizier-Masbaraud samedi 20 juin 2026.
Saint-Dizier-Masbaraud
Tournoi de tennis jeunes Galaxie de 7 à 10 ans
Espace tennis Severine Beltrame Saint-Dizier-Masbaraud Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Tournoi Jeunes Galaxie Tennis 7, 8, 9 et 10 ans filles et garçons. Orange.
Engagement 5€
Récompenses à tous. Goûter pour tous.
Inscription avant le 18 juin 2026. .
Espace tennis Severine Beltrame Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 45 18 tennis.laleyrenne@orange.fr
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English : Tournoi de tennis jeunes Galaxie de 7 à 10 ans
L’événement Tournoi de tennis jeunes Galaxie de 7 à 10 ans Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2026-06-10 par Creuse Tourisme
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