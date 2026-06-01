Tournoi de tennis jeunes Galaxie de 7 à 10 ans Saint-Dizier-Masbaraud samedi 20 juin 2026.

Saint-Dizier-Masbaraud

Tournoi de tennis jeunes Galaxie de 7 à 10 ans

Espace tennis Severine Beltrame Saint-Dizier-Masbaraud Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Tournoi Jeunes Galaxie Tennis 7, 8, 9 et 10 ans filles et garçons. Orange.

Engagement 5€

Récompenses à tous. Goûter pour tous.

Inscription avant le 18 juin 2026. .

Espace tennis Severine Beltrame Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 45 18 tennis.laleyrenne@orange.fr

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English : Tournoi de tennis jeunes Galaxie de 7 à 10 ans

L’événement Tournoi de tennis jeunes Galaxie de 7 à 10 ans Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2026-06-10 par Creuse Tourisme