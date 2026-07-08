Informations pratiques

Sète

TOURNOIS DE JOUTES À SÈTE

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-20

Les Tournois de Joutes 2026 à Sète s’annoncent une nouvelle fois comme l’un des temps forts incontournables de l’été sétois. Véritable symbole du patrimoine maritime languedocien, les joutes nautiques rassemblent chaque année habitants, passionnés et visiteurs autour d’un spectacle aussi spectaculaire qu’authentique.

Les Tournois de Joutes 2026 à Sète s’annoncent une nouvelle fois comme l’un des temps forts incontournables de l’été sétois. Véritable symbole du patrimoine maritime languedocien, les joutes nautiques rassemblent chaque année habitants, passionnés et visiteurs autour d’un spectacle aussi spectaculaire qu’authentique. .

Sète 34200 Hérault Occitanie

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English : TOURNOIS DE JOUTES À SÈTE

The 2026 Sète Jousting Tournaments are once again shaping up to be one of the must-see highlights of the summer in Sète. A true symbol of the Languedoc’s maritime heritage, the nautical jousting tournaments bring together residents, enthusiasts, and visitors every year for a spectacle that is as spectacular as it is authentic.

L’événement TOURNOIS DE JOUTES À SÈTE Sète a été mis à jour le 2026-07-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE