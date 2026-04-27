TOUS À L’OPÉRA 2026 Montpellier

Montpellier

TOUS À L’OPÉRA 2026

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Chaque année Tous à l’Opéra ! confirme l’engouement du public pour cette manifestation qui a dépassé le million de visiteurs depuis sa création. Fortes de ce succès, les équipes des opéras se donnent plus que jamais l’ambition d’inciter le public le plus large à franchir les portes des maisons lyriques.

Tous à l’Opéra 2026

Une initiative de la Réunion des Opéras de France

Prochaines dates

samedi 9 mai

09h30

dimanche 10 mai

09h30

Chaque année Tous à l’Opéra ! confirme l’engouement du public pour cette manifestation qui a dépassé le million de visiteurs depuis sa création. Fortes de ce succès, les équipes des opéras se donnent plus que jamais l’ambition d’inciter le public le plus large à franchir les portes des maisons lyriques. Venez nombreux pousser les portes de votre Opéra Comédie pour profiter de visites et d’animations gratuites proposées à toutes et tous tout au long du week-end !

Cette édition sera placée sous le thème “Jeunesse(s)”, un choix qui vise à mettre en lumière non seulement le jeune public, mais aussi la nouvelle génération d’artistes et de professionnels qui renouvellent le secteur de l’opéra.

Au Programme

Atelier de chant avec Opéra Junior

Les talentueux chanteurs d’Opéra Junior et leur chef de chœur, Albert Alcaraz, invitent le public à un atelier portes ouvertes autour du chant. Peu importe votre âge ou votre niveau, tout le monde peut participer à ce moment choral.

→ Samedi 9 mai à 10h et 11h15, Salle Molière (durée 45 min) Gratuit sur réservation

Happening cuivré

Les trombones et tubas amateurs de l’atelier Sortons de coulisses proposent un moment musical convivial et festif sur le Parvis de l’Opéra Comédie. Venez assister à ce happening en plein air et laissez-vous emporter par l’énergie contagieuse de 80 musiciens amateurs, âgés de 8 à 80 ans.

→ Samedi 9 mai de 12h30 à 13h, Parvis de l’Opéra Comédie Entrée libre

Répétition ouverte de l’atelier des violoncelles amateurs

Cyrille Tricoire De Haro, violoncelle solo supersoliste de l’Orchestre national Montpellier, ouvre exceptionnellement au public une répétition de son atelier de pratique instrumentale À vos pupitres . Les spectateurs auront ainsi un aperçu de la façon unique dont 70 violoncellistes amateurs travaillent ensemble, unis par la même passion pour cet instrument.

→ Dimanche 10 mai de 14h30 à 16h, Salle Beracasa/Le Corum (durée 1h30) Gratuit sur réservation

Entrée via l’Entrée des artistes Répétition non accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR)

Les secrets de la fosse

Après avoir assisté au spectacle Madgalena confortablement assis dans votre fauteuil, changez de point de vue et rejoignez le chef d’orchestre Jérôme Pillement dans la fosse. Il vous fera visiter cet espace habituellement réservé aux artistes et partagera avec vous secrets et anecdotes sur la direction musicale.

→ Dimanche 10 mai à 18h45, Grande salle/Opéra Comédie (durée 30 min) Visite réservée aux spectateurs de Magdalena (jauge limitée, un lien d’inscription sera envoyé aux détenteurs d’un billet).

Rencontre avec la troupe d’Opéra Junior

Après les avoir admirés à l’œuvre dans la comédie musicale Madgalena de Villa-Lobos, allez à la rencontre des jeunes artistes d’Opéra Junior, de leur chef de chœur et des équipes techniques qui ont travaillé à la réalisation de cette production. Un moment privilégié pour découvrir le fonctionnement de cette troupe unique en son genre !

→ Samedi 9 mai à 20h45 et et dimanche 10 mai à 18h45 Opéra Comédie (durée 30 min) Entrée libre réservée aux spectateurs de Magdalena.

Récits nocturnes

Le temps d’une confidence dans l’intimité d’une loge, la réalisatrice sonore Chloé Kobuta recueille vos fragments de nuit. Venez lui confier vos souvenirs et vos récits nocturnes vos voix deviendront la matière première d’une création sonore inédite pour la saison 2026-27.

→ Samedi et dimanche de 10h à 17h, Loge Président/Opéra Comédie – Gratuit sur réservation via ce formulaire

Visites guidées de l’Opéra Comédie

→ Samedi

Visites guidées parcours coulisses (durée 1h30) 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30 *

Visites guidées parcours classique (espaces publics) (durée 1h) 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h

→ Dimanche

Visites guidées parcours coulisses (durée 1h30) 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30 *

Visites guidées parcours classique (espaces publics) (durée 1h) 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h

Gratuit sur réservation

* Pour votre sécurité, le port de chaussures à talons est proscrit Parcours de visite non accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Visites libres de l’Opéra Comédie

→ Samedi de 9h30 à 18h Entrée libre

→ Dimanche de 9h à 16h Entrée libre .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

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English :

Every year, Tous à l?Opéra! confirms the public?s enthusiasm for this event, which has attracted over a million visitors since its inception. Buoyed by this success, the opera teams are more determined than ever to encourage the widest possible audience to visit our opera houses.

L’événement TOUS À L’OPÉRA 2026 Montpellier a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT MONTPELLIER