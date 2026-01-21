Tous à l’opéra… baroque !, Quartier des Artistes des Arts Florissants, Thiré
Tous à l’opéra… baroque !, Quartier des Artistes des Arts Florissants, Thiré samedi 9 mai 2026.
Tous à l’opéra… baroque ! 9 et 10 mai Quartier des Artistes des Arts Florissants Vendée
Entrée libre pour la projection / Gratuit sur inscription pour l’atelier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:30:00+02:00 – 2026-05-09T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-10T10:30:00+02:00 – 2026-05-10T17:30:00+02:00
Un week-end de découverte gratuit et ouvert à tous, pour s’initier à l’opéra baroque avec Les Arts Florissants !
Atelier de chant baroque
Par Leïla Zlassi, chanteuse des Arts Florissants
Tous publics dès 6 ans (débutants bienvenus)
11h30 – 14h30 – 16h
Durée : 30 min environ
La Grange
Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles
Archives baroques
Venez découvrir les archives vidéo de quelques-unes des productions d’opéra les plus emblématiques des Arts Florissants !
10h30 – 17h30 (projection en continu)
Maison de la Fontaine
Entrée libre
Quartier des Artistes des Arts Florissants 2 rue du Bâtiment Thiré Thiré 85210 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « accueilthire@arts-florissants.org »}] [{« link »: « https://www.tickettailor.com/events/fondationlesartsflorissantswilliamchristie/2084548 »}]
Un week-end pour découvrir l’opéra baroque avec Les Arts Florissants baroque opéra
Julien Gazeau
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