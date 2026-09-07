Tous à plumes !, Forum départemental des Sciences, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Tous à plumes ! 3 octobre 2026 – 29 août 2027 Forum départemental des Sciences Nord

Adulte : 8 €

Enfant (jusque 12 ans) : gratuit

Pass tribu (4 personnes) : 25 €

Tarif réduit : 6 €

Gratuit sous conditions*

*Renseignements à l’accueil ou sur notre site Internet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2027-08-29T14:00:00+02:00 – 2027-08-29T18:00:00+02:00

« Tous à plumes ! » invite à découvrir l’incroyable diversité des oiseaux, ces voisins fascinants qui peuplent tous nos paysages. Admirés pour leurs chants, leurs couleurs et leur capacité à voler, ils restent pourtant souvent méconnus.

Aujourd’hui, de nombreuses espèces sont menacées par les activités humaines : destruction des habitats, pollution, disparition des insectes ou dérèglement climatique. Face à ce constat, l’exposition sensibilise à la protection des oiseaux et de leurs milieux.

À travers une immersion sensorielle, auditive, tactile et visuelle, les visiteurs sont invités à observer, écouter et ressentir la richesse de notre avifaune, à s’émerveiller devant sa beauté et à prendre conscience de la nécessité de la préserver.

Il est grand temps de nous mettre tous à plumes !

Tout public

Forum départemental des Sciences 1 Place de l’hôtel de ville, 59650Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0359739600 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-forumdessciences@lenord.fr »}]

Tendez l’oreille, ouvrez les yeux et laissez-vous emporter à la découverte du monde des oiseaux, aussi merveilleux que fascinant, aussi fragile que précieux.

Département du Nord