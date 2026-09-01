Tous à table ! La Couronne Martigues

Informations pratiques

Martigues

Tous à table !

Dimanche 13 septembre 2026 à partir de 12h. La Couronne Avenue de la Gare Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 12:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le Comité des fêtes de La Couronne organise un repas sous forme de grande tablée, une journée conviviale organisée selon le principe de l’auberge espagnole .Familles

Le principe est simple chaque participant est invité à apporter un plat salé ou sucré afin de faire découvrir sa spécialité aux autres.

Cette formule favorise les rencontres, la découverte des saveurs de chacun, et le plaisir d’un repas partagé dans une ambiance chaleureuse.

L’après-midi sera consacré à des jeux de pétanque, jeux de société, jeux en bois…et rythmée par une animation musicale.



Sur inscription. .

La Couronne Avenue de la Gare Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 14 24 23 comitedesfetesdelacouronne13@gmail.com

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English :

The La Couronne Festival Committee is organizing a meal in the form of a large table, a convivial day organized according to the principle of the “Spanish inn”.

L’événement Tous à table ! Martigues a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues