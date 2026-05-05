Tous au manège ! Visite Guidée Limoges
Tous au manège ! Visite Guidée Limoges vendredi 5 juin 2026.
Limoges
Tous au manège ! Visite Guidée
12 boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 17:30:00
fin : 2026-06-05 18:30:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06
De l’ancien séminaire au remarquable manège où se tiendra l’édition 2026 de Lire à Limoges, venez découvrir, à différentes allures, l’histoire militaire du quartier.
Visite guidée d’1h avec un guide conférencier Ville d’Art et d’Histoire.
Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web.
Visite accessible PMR .
12 boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : Tous au manège ! Visite Guidée
L’événement Tous au manège ! Visite Guidée Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole
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