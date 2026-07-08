Tous au Parc Aix-en-Provence
mercredi 8 juillet 2026 · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Tous au Parc
Du 08/07 au 24/07/2026.
De 9h30 à 11h30. Parc du Château de l’Horloge / Bois de l’Aune / Parc Gilbert Vilers Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-08
Venez nous rencontrer autour d’ateliers ludiques, jeux d’eau, élaboration de smoothies la bibliothèque en voyage…Avec le Relais Petite Enfance.
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Parc du Château de l’Horloge / Bois de l’Aune / Parc Gilbert Vilers Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 18 70 contact.cdhaix@gmail.com
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English :
Come meet us for fun workshops, water games, smoothie-making, the Traveling Library, and more… with the Relais Petite Enfance.
L’événement Tous au Parc Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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