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Tous au parc ! Rue de l’Éventail Le Mans

Tous au parc ! Rue de l’Éventail Le Mans jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Rue de l'Éventail

Adresse : Jardin des plantes

Ville : 72100 Le Mans

Département : Sarthe

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Le Mans

Tous au parc !

Rue de l’Éventail Jardin des plantes Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:00:00
fin : 2026-07-09 11:30:00

Date(s) :
2026-07-09

Lecture
10h15 lectures pour les 0-3 ans
11h lectures pour les 4-7 ans

10h15 & 11h Jardin des plantes (repli à la médiathèque Aragon)
Pour les 0-7 ans accompagnés de leurs parents   .

Rue de l’Éventail Jardin des plantes Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Tous au parc ! Le Mans a été mis à jour le 2026-05-18 par CDT72

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