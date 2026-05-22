Tous au parc ! Rue de la Foucaudière Le Mans

Le Mans

Tous au parc !

Rue de la Foucaudière Parc à fourrage Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 11:00:00

fin : 2026-07-09 11:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Lecture

Des lectures pour les 4-7 ans

10h15 & 11h Parc à fourrage (repli à la médiathèque Sud)

Pour les 4-7 ans accompagnés de leurs parents .

Rue de la Foucaudière Parc à fourrage Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Tous au parc ! Le Mans a été mis à jour le 2026-05-18 par CDT72