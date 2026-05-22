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Tous au parc ! Rue d’Isaac Le Mans

Tous au parc ! Rue d’Isaac Le Mans samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Rue d'Isaac

Adresse : Parc de Verdigné

Ville : 72100 Le Mans

Département : Sarthe

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 10:15:00

Tarif :

Le Mans

Tous au parc !

Rue d’Isaac Parc de Verdigné Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:15:00
fin : 2026-07-11 10:45:00

Date(s) :
2026-07-11

Lecture
Des lectures pour les 0-3 ans

10h15 & 11h Verdigné (repli à la médiathèque Aragon)
Pour les 0-3 ans accompagnés de leurs parents   .

Rue d’Isaac Parc de Verdigné Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Tous au parc ! Le Mans a été mis à jour le 2026-05-18 par CDT72

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