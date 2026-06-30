Tous de l’autre côté du Pont Le Bastier en fête Argentat-sur-Dordogne
Tous de l’autre côté du Pont Le Bastier en fête Argentat-sur-Dordogne vendredi 3 juillet 2026.
Argentat-sur-Dordogne
Tous de l’autre côté du Pont Le Bastier en fête
22 Avenue des Xaintries Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03 23:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Soirée festive organisée en prélude à la manifestation Tous sur le Pont . Une course de serveuses et garçons de café ouvre les festivités avant une soirée conviviale au Bastier avec animation musicale, restauration, buvette et retransmission d’un match de la Coupe du Monde. Ouverte à tous, cette animation met à l’honneur la convivialité et le quartier du Bastier. Inscription obligatoire uniquement pour la course des serveuses et garçons de café. .
22 Avenue des Xaintries Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 48 06 26 contact@toussurlepont.fr
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English : Tous de l’autre côté du Pont Le Bastier en fête
L’événement Tous de l’autre côté du Pont Le Bastier en fête Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-06-26 par Corrèze Tourisme
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