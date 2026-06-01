Tous en piste !, La Source, Roncq

Tous en piste ! Mercredi 17 juin, 14h30 La Source Nord

Gratuit – Billetterie en ligne et à l’accueil de la Source

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T14:30:00+02:00 – 2026-06-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-17T14:30:00+02:00 – 2026-06-17T16:30:00+02:00

Cette année, la Fête de la Musique des enfants se pare des couleurs de la danse et du jeu !

Au programme : un véritable show mêlant spectacle de danse hip-hop, jeux musicaux, chants et chorégraphies.

Une animation variée et festive, pensée pour plaire à toutes et tous !

L’ambiance sera portée par les grands titres de l’année 2026 et les hits incontournables de la jeunesse.

Cette animation est proposée par l’école de danse Street’s Light.

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lasource-roncq.tickandlive.com/reserver/la-fete-de-la-musique-des-enfants-1/153833 »}]

Fête de la Musique des enfants danse musique