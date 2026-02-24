Tous en scène à la Concorde Théâtre de la Concorde Paris

Coup de projecteur sur les jeunes talents avec la seconde édition du festival Tous en Scène à la Concorde !

Le temps d’un week-end, la scène du Théâtre de la Concorde s’ouvre à celles et ceux qui ont participé toute l’année à nos ateliers avec les associations partenaires : Artaxe, Belleville Citoyenne, Dixlesic & Co et Étoile & Compagnie. Tous en Scène, c’est un moment où l’on partage, où l’on ose, où l’on monte sur scène pour présenter une création née d’un chemin collectif.

Pendant deux jours, vous découvrirez une mosaïque de formes : lectures, performances, textes écrits à plusieurs voix, propositions dansées, improvisations et surprises hybrides. Ici, pas besoin d’être « pro » pour faire vibrer la scène. Le festival célèbre l’élan, la prise de confiance, le plaisir d’essayer et de se dépasser.

Tous en Scène, c’est une fête du partage, un moment pour découvrir et applaudir celles et ceux qui ont choisi de prendre la parole, et abolir les frontières entre amateurs et professionnels pour faire de la scène un espace commun à investir.

Programme

Du vendredi 05 juin 2026 au samedi 06 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Afficher la carte du lieu Théâtre de la Concorde et trouvez le meilleur itinéraire

