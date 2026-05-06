Tous en scène ! Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Les élèves des classes de musique, danse et théâtre du conservatoire se réunissent régulièrement pour une scène ouverte avec au piano, le professeur d’accompagnement Lucile Steunou !

Musiciens et danseurs, selon le programme

Une occasion de découvrir nos talents !

Le rendez-vous mensuel des classes du Conservatoire Charles Munch !

Le mercredi 13 mai 2026

de 18h30 à 19h45

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-13T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-13T22:45:00+02:00

Date(s) : 2026-05-13T18:30:00+02:00_2026-05-13T19:45:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS

+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr



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