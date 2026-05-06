Tous en scène ! Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS
Tous en scène ! Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS mercredi 13 mai 2026.
Les élèves des classes de musique, danse et théâtre du conservatoire se réunissent régulièrement pour une scène ouverte avec au piano, le professeur d’accompagnement Lucile Steunou !
Musiciens et danseurs, selon le programme
Une occasion de découvrir nos talents !
Le rendez-vous mensuel des classes du Conservatoire Charles Munch !
Le mercredi 13 mai 2026
de 18h30 à 19h45
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-13T21:30:00+02:00
fin : 2026-05-13T22:45:00+02:00
Date(s) : 2026-05-13T18:30:00+02:00_2026-05-13T19:45:00+02:00
Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr
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