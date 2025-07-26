Tous les dragons Île du Saulcy Metz
Île du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès Metz Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-12 14:00:00
fin : 2026-03-13 15:10:00
2026-03-12 2026-03-13
Deux petites filles sont assises sur les genoux d’un homme qu’on suppose être leur grand-père. Apparemment c’est les vacances, il y a du sable au pied et des coquillages dans un seau. La petite fille à gauche c’est moi. Camille. À cette époque j’ai peut-être 5 ans. À droite c’est Alix, ma sœur. Au centre c’est Jacques. Notre grand-père. Mon violeur.
Aujourd’hui 1 enfant sur 10 est encore victime d’inceste en France.
Spectacles traduit et interprété en Langue des signes française (LSF)Adultes
Île du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 72 74 06 58 ebmk-rp@univ-lorraine.fr
English :
Two little girls are sitting on the lap of a man we assume to be their grandfather. Apparently it’s the vacations, there’s sand at their feet and shells in a bucket. The little girl on the left is me. Camille. I was maybe 5 at the time. On the right is Alix, my sister. In the center is Jacques. Our grandfather. My rapist.
Today, 1 child in 10 is still a victim of incest in France.
Shows translated and interpreted in French Sign Language (LSF)
German :
Zwei kleine Mädchen sitzen auf dem Schoß eines Mannes, von dem angenommen wird, dass er ihr Großvater ist. Anscheinend sind gerade Ferien, an ihren Füßen ist Sand und in einem Eimer liegen Muscheln. Das kleine Mädchen auf der linken Seite bin ich. Camille. Zu dieser Zeit bin ich vielleicht fünf Jahre alt. Rechts ist Alix, meine Schwester. In der Mitte ist Jacques. Unser Großvater. Mein Vergewaltiger.
Heute wird in Frankreich immer noch jedes zehnte Kind Opfer von Inzest.
Aufführungen, die in die französische Gebärdensprache (LSF) übersetzt und gedolmetscht werden
Italiano :
Due bambine sono sedute sulle ginocchia di un uomo che presumono essere il loro nonno. Sembra che siano le vacanze, c’è sabbia ai loro piedi e conchiglie in un secchio. La bambina a sinistra sono io. Camille. All’epoca avevo forse 5 anni. A destra c’è Alix, mia sorella. Al centro c’è Jacques. Nostro nonno. Il mio stupratore.
Ancora oggi in Francia 1 bambino su 10 è vittima di incesto.
Spettacoli tradotti e interpretati in Lingua dei Segni Francese (LSF)
Espanol :
Dos niñas están sentadas en el regazo de un hombre que suponen que es su abuelo. Al parecer son las vacaciones, hay arena a sus pies y conchas en un cubo. La niña de la izquierda soy yo. Camille. Yo tenía tal vez 5 en ese momento. A la derecha está Alix, mi hermana. En el medio está Jacques. Nuestro abuelo. Mi violador.
Hoy, 1 de cada 10 niños sigue siendo víctima de incesto en Francia.
Espectáculos traducidos e interpretados en lengua de signos francesa (LSF)
