Tous les samedis matin sur réservation : visite privée de l’expo-vente Arrêt sur Images, GALERIE D’ART LE COMOEDIA, Brest

Tous les samedis matin sur réservation : visite privée de l’expo-vente Arrêt sur Images 13 juin – 26 septembre, certains samedis GALERIE D’ART LE COMOEDIA Finistère

Tarif : 10 € par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T11:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

La galerie d’art contemporain Le Comoedia et son guide vous invite à découvrir une rétrospective qui traverse plus de 40 ans de création de Speedy Graphito.

Rejoignez-nous chaque samedi matin pour des visites guidées exclusives où vous découvrirez l’exposition Arrêt sur images de manière inédite, à travers des éclairages vivants et accessibles sur l’univers de Speedy Graphito et de son Graphitoscope.

Ce que vous découvrirez lors de la visite

Les grandes périodes de création de Speedy Graphito, de ses débuts dans le street art pendant les années 1980 aux œuvres les plus récentes

Les influences multiples de son travail : pop art, surréalisme, abstraction, art numérique…

Son dialogue constant entre la culture savante et la culture populaire dans ses œuvres

Le concept de Graphitoscope et la transformation du Comoedia en œuvre immersive

Une expérience guidée enrichissante

Guidée par la Responsable de la galerie, ces visites vous offrent des clés pour mieux comprendre la démarche de Speedy Graphito et les enjeux de son travail. Chaque session se termine par un moment d’échanges où vous pouvez poser vos questions, approfondir vos connaissances ou flâner tranquillement pour choisir une œuvre.

Réservez votre visite dès maintenant – les places sont limitées !

Informations pratiques

Quand ? Tous les samedis matin à 11h (sur réservation uniquement).

Arrivée : 15 minutes avant le début de la visite pour le contrôle des billets.

Fermeture des portes à 11 heures. Au-delà de cet horaire, il ne sera plus possible d’accéder à la visite.

Durée : Environ 1 heure (40 minutes de visite + 20 minutes d’échanges ou visite libre).

Tarif : 10 € par personne. Paiement en ligne sécurisé avec réservation obligatoire.

Pour le confort de tous, le nombre de participants est limité à 25 personnes.

Lieu : Galerie d’Art Le Comoedia, 35 rue du Château, Brest.

A noter : une annulation de la visite commentée est possible en fonction d’un nombre trop faible de participants. Nous vous recontacterons alors pour vous proposer une autre date.

Galerie d’Art Contemporain Le Comoedia – Là où on trouve l’art en Graphitoscope.

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La galerie d’art contemporain Le Comoedia et son guide vous invite à découvrir une rétrospective qui traverse plus de 40 ans de création de Speedy Graphito. Visite guidée exposition