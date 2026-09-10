Tout Cattenom Court by night Parking de la retenue d’eau du Mirgenbach Cattenom

samedi 17 octobre 2026 · Parking de la retenue d'eau du Mirgenbach · Cattenom

Informations pratiques

Cattenom

Tout Cattenom Court by night

Parking de la retenue d’eau du Mirgenbach D56 Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-17 19:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Quand la nuit tombe sur les sentiers forestiers de Cattenom, les traileurs prennent le relais des ombres.

Bienvenue sur la 4e édition de Tout Cattenom Court by Night, un format nature, exigeant et immersif, où chaque foulée devient une exploration. Ici, pas de lampadaire pour t’éclairer, juste ta frontale et c’est parti !

Inscription obligatoire en ligne, limitées à 400 personnes.Tout public

16 .

Parking de la retenue d’eau du Mirgenbach D56 Cattenom 57570 Moselle Grand Est toutcattenomcourt@gmail.com

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English :

When night falls on the forest trails of Cattenom, trail runners take over from the shadows.

Welcome to the 4th edition of Tout Cattenom Court by Night, a challenging and immersive nature-based event where every stride becomes an exploration. Here, there are no streetlights to guide you—just your headlamp, and off you go!

Online registration is required; limited to 400 participants.

L’événement Tout Cattenom Court by night Cattenom a été mis à jour le 2026-08-05 par OT CATTENOM ET ENVIRONS