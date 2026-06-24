TOUT CONTRE LA TERRE Soissons
TOUT CONTRE LA TERRE Soissons jeudi 18 mars 2027.
Soissons
TOUT CONTRE LA TERRE
7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-18 20:00:00
fin : 2027-03-18
Date(s) :
2027-03-18
Camille rencontre Augustin, son tout premier amour, à
15 ans. Lorqu’elle s’installe avec lui dans la ferme où il
élève des porcs, elle découvre que la vie d’éleveur est tout
sauf paisible. Pris entre le travail aux champs, les soins
quotidiens à apporter aux bêtes, les imprévus sanitaires ou
mécaniques et un contexte économique difficile, le couple
est étranglé. Très vite, il croule sous les dettes.
Épuisé par ce quotidien insupportable et l’absence d’aide,
Augustin, âgé de 31 ans, se donne la mort.
Auprès d’Antoine Jeandey, journaliste, Camille témoigne
de cette misère qui s’est emparée des campagnes au point
d’en tuer ses fils.
Comment un agriculteur passionné a-t-il pu en arriver là ?
Y a-t-il des coupables qui l’ont poussé au suicide ?
Camille rencontre Augustin, son tout premier amour, à
15 ans. Lorqu’elle s’installe avec lui dans la ferme où il
élève des porcs, elle découvre que la vie d’éleveur est tout
sauf paisible. Pris entre le travail aux champs, les soins
quotidiens à apporter aux bêtes, les imprévus sanitaires ou
mécaniques et un contexte économique difficile, le couple
est étranglé. Très vite, il croule sous les dettes.
Épuisé par ce quotidien insupportable et l’absence d’aide,
Augustin, âgé de 31 ans, se donne la mort.
Auprès d’Antoine Jeandey, journaliste, Camille témoigne
de cette misère qui s’est emparée des campagnes au point
d’en tuer ses fils.
Comment un agriculteur passionné a-t-il pu en arriver là ?
Y a-t-il des coupables qui l’ont poussé au suicide ? .
7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr
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English :
Camille meets Augustin, her very first love, %E0
at age 15. When she moves in with him at the farm where he
raises pigs, she discovers that the life of a farmer is anything
but peaceful. Caught between working in the fields, the
daily care %E0 required for the animals, unexpected health or
mechanical issues, and a difficult economic climate, the couple
is %E9strangled. Very quickly, they are buried under debt.
Driven to despair by this unbearable daily life and the lack of help,
Augustin, aged 31, takes his own life.
Speaking with journalist Antoine Jeandey, Camille bears
witness to the misery that has gripped the countryside to the point
of killing her sons.
How could a passionate farmer have ended up like this?
Are there those to blame who drove him to suicide?
L’événement TOUT CONTRE LA TERRE Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois
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