TOUT CONTRE LA TERRE Soissons

Soissons

TOUT CONTRE LA TERRE

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-18 20:00:00

fin : 2027-03-18

Date(s) :

2027-03-18

Camille rencontre Augustin, son tout premier amour, à

15 ans. Lorqu’elle s’installe avec lui dans la ferme où il

élève des porcs, elle découvre que la vie d’éleveur est tout

sauf paisible. Pris entre le travail aux champs, les soins

quotidiens à apporter aux bêtes, les imprévus sanitaires ou

mécaniques et un contexte économique difficile, le couple

est étranglé. Très vite, il croule sous les dettes.

Épuisé par ce quotidien insupportable et l’absence d’aide,

Augustin, âgé de 31 ans, se donne la mort.

Auprès d’Antoine Jeandey, journaliste, Camille témoigne

de cette misère qui s’est emparée des campagnes au point

d’en tuer ses fils.

Comment un agriculteur passionné a-t-il pu en arriver là ?

Y a-t-il des coupables qui l’ont poussé au suicide ?

Camille rencontre Augustin, son tout premier amour, à

15 ans. Lorqu’elle s’installe avec lui dans la ferme où il

élève des porcs, elle découvre que la vie d’éleveur est tout

sauf paisible. Pris entre le travail aux champs, les soins

quotidiens à apporter aux bêtes, les imprévus sanitaires ou

mécaniques et un contexte économique difficile, le couple

est étranglé. Très vite, il croule sous les dettes.

Épuisé par ce quotidien insupportable et l’absence d’aide,

Augustin, âgé de 31 ans, se donne la mort.

Auprès d’Antoine Jeandey, journaliste, Camille témoigne

de cette misère qui s’est emparée des campagnes au point

d’en tuer ses fils.

Comment un agriculteur passionné a-t-il pu en arriver là ?

Y a-t-il des coupables qui l’ont poussé au suicide ? .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

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English :

Camille meets Augustin, her very first love, %E0

at age 15. When she moves in with him at the farm where he

raises pigs, she discovers that the life of a farmer is anything

but peaceful. Caught between working in the fields, the

daily care %E0 required for the animals, unexpected health or

mechanical issues, and a difficult economic climate, the couple

is %E9strangled. Very quickly, they are buried under debt.

Driven to despair by this unbearable daily life and the lack of help,

Augustin, aged 31, takes his own life.

Speaking with journalist Antoine Jeandey, Camille bears

witness to the misery that has gripped the countryside to the point

of killing her sons.

How could a passionate farmer have ended up like this?

Are there those to blame who drove him to suicide?

L’événement TOUT CONTRE LA TERRE Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois