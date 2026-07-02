Informations pratiques

Pithiviers

Tout le monde écrit des chansons Spectacle musical

14 Place Denis Poisson Pithiviers Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-31 15:00:00

fin : 2027-01-31

Date(s) :

2027-01-31

Pénétrez dans les mystères de la composition au Théâtre du Donjon à Pithiviers ! Julien Joubert vous invite à un seul en scène péda-musical ludique et désopilant. Que vous soyez musicien ou allergique au solfège, vous repartirez avec le sourire… et une chanson !

Et si vous composiez votre propre chanson en moins d’une heure et demie ? Ce dimanche 31 janvier, le Théâtre du Donjon à Pithiviers accueille Julien Joubert pour son spectacle captivant Tout le monde écrit des chansons . Loin d’un cours de solfège rébarbatif, ce seul en scène péda-musical vous propose de percer les secrets de la création de manière ludique, théâtrale et terriblement drôle. Des mélodies de notre quotidien jusqu’aux grands principes de l’harmonie, vous traverserez l’histoire de la musique et la vie d’un compositeur. Salué par Télérama, ce moment interactif et réjouissant s’adresse aussi bien aux néophytes qu’aux mélomanes avertis. Une parenthèse artistique et pleine de punch à partager dès 10 ans.

Prolongation restez en salle après le show pour échanger avec l’artiste. 18 .

14 Place Denis Poisson Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 45

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English :

Delve into the mysteries of composition at the Théâtre du Donjon in Pithiviers! Julien Joubert invites you to a playful and hilarious one-man musical comedy. Whether you’re a musician or can’t stand music theory, you’ll leave with a smile… and a song!

L’événement Tout le monde écrit des chansons Spectacle musical Pithiviers a été mis à jour le 2026-07-11 par OT GRAND PITHIVERAIS