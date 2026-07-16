Tout petit pixel – Compagnie Sous Les Etoiles, maison Folie Wazemmes, Lille

Informations pratiques

Tout petit pixel – Compagnie Sous Les Etoiles Mercredi 23 septembre, 10h00, 16h00 maison Folie Wazemmes Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T10:00:00+02:00 – 2026-09-23T10:40:00+02:00

Fin : 2026-09-23T16:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:40:00+02:00

« Un miaulement retentit.

À droite ? À gauche ? Est-ce un chat qui se balade autour de nous ? Jeu de cache-cache, apparition-disparition à chaque fois que la chanteuse cherche à le regarder. À moins que ce ne soit la chanteuse elle-même qui se mette à chanter des miaous énigmatiques ? Essaierait-elle à se débarrasser de ce chat dans la gorge ou se serait-elle transformée en chat…?

Dans ce spectacle, le public est invité à une aventure sensorielle portée par une chanteuse et un créateur sonore. Les deux personnages interagiront ensemble, improvisant un doux bazar sonore, musical et lumineux.

L’univers numérique et ses interactions presque infinies pose la question de la fascination pour l’outil numérique et des moyens de la dépasser, afin que son utilisation fasse sens et ouvre à des possibilités sensorielles nouvelles pour les tout.e.s-petit.e.s. »

Tarifs 5 / 3 / 2 €

Durée 25 min + 15 min participatives

À partir de 9 mois

Mercredi 23 septembre, 10 h & 16 h

Sur réservation :mfwazemmes@mairie-lille.fr / 03 20 78 20 23

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Conception et interprétation: Mathilde Beltramo ; Création sonore et numérique, jeu : Olivier Lautem ; Regard extérieur : Esther Mollo ;Création lumière :François Pavot ; Diffusion / Production : Gildas Laure ; Crédit photo :Matthias Crépel.

Production : Cie Minuscule Mécanique ; Avec le soutien de la Région Hauts-de-France / la Ville de Lambersart / la Ferme d’en haut-Villeneuve d’Ascq / le Nautilys de Comines / La MCL de Gauchy / le Théâtre des Sources St-Amand-les-Eaux / la Maison Folie Wazemmes – Lille / Le Temple – Bruay-la -Buissière. Bénéficiaire de la bourse Acte+. La recherche expérimentale a reçu le soutien de la DRAC HDF et de La Note Bleue.

maison Folie Wazemmes 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France 0320782023 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliewazemmes [{« type »: « email », « value »: « mfwazemmes@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320782023 »}] La maison Folie Wazemmes est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Vestige du patrimoine ouvrier lillois, cette ancienne filature a été réhabilitée par l’architecte Lars Spuybroek (Agence Nox / Pays-Bas).

Depuis 2005, la maison Folie Wazemmes propose des spectacles (danse, théâtre, performances, cabarets…), des concerts, des expositions et des ateliers de pratiques artistiques. Elle est reconnue à l’échelle de la région pour son soutien aux artistes et à la création. Elle met en place un travail d’action culturelle en direction des habitants et est soucieuse de soutenir des projets menés par les forces vives de son quartier.

« Tout petit pixel » invite les tout.e.s-petit.e.s à vivre une aventure sensorielle entre musique, sons et lumière, dans un univers numérique ludique et plein de surprises.

Matthias Crépel