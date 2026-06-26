Tout sauf lui Salle Paul Fort Nantes
Tout sauf lui Salle Paul Fort Nantes samedi 10 octobre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-10 20:30 –
Gratuit : non 35 € 35 € Billetterie à partir du 14 septembre 2026 sur https://www.samedisnantais.fr/billetterie Billetterie sur place avant la représentation (dans la limite des places disponibles) Tout public
Pièce d’Arnaud Cermolacce et Anthony Marty Isabelle et Marion, amies inséparables depuis toujours, partagent tout… ou presque. Entre séances de shopping, hammam et confidences, leur amitié est mise à rude épreuve lorsque Marion tombe follement amoureuse d’un jeune homme bien plus jeune qu’elle. Tandis qu’elle envisage de quitter son mari, Marc, pour vivre cette passion, Isabelle se retrouve malgré elle au cœur de ce secret explosif…Ajoutez à cela un mari gaffeur, un fils un peu trop mystérieux, des quiproquos en cascade et des dialogues au scalpel : « Tout sauf lui » est une comédie tendre, rythmée et hilarante, où l’amour et l’amitié se confrontent dans une succession de situations aussi absurdes que touchantes. Mise en scène : Anthony MartyAvec Paul Belmondo, Rebecca Hampton, Benjamin Baffie, Paul Perrier Little, Eric Le Roch, Claire, Conty
Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
https://www.samedisnantais.fr/
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