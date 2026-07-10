Informations pratiques

Yutz

Tout sauf lui !

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

34

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-11-19 20:30:00

fin : 2026-11-19 22:30:00

Date(s) :

2026-11-19

Isabelle et Marion, amies inséparables depuis toujours, partagent tout… ou presque. Entre séances de shopping, hammam et confidences, leur amitié est mise à rude épreuve lorsque Marion tombe follement amoureuse d’un jeune homme bien plus jeune qu’elle. Tandis qu’elle envisage de quitter son mari Marc pour vivre cette passion, Isabelle se retrouve malgré elle au cœur de ce secret explosif…

Ajoutez à cela un mari gaffeur, un fils un peu trop mystérieux, des quiproquos en cascade et des dialogues au scalpel Tout sauf lui est une comédie tendre, rythmée et hilarante, où l’amour et l’amitié se confrontent dans une succession de situations aussi absurdes que touchantes.Tout public

34 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

Isabelle and Marion, inseparable friends since childhood, share everything—or almost everything. Between shopping trips, trips to the hammam, and heart-to-hearts, their friendship is put to the test when Marion falls madly in love with a man much younger than she is. While Marion considers leaving her husband Marc to pursue this passion, Isabelle finds herself unwittingly caught up in this explosive secret…

Add to that a husband prone to blunders, a son who’s a bit too mysterious, a cascade of misunderstandings, and razor-sharp dialogue: *Anyone But Him* is a tender, fast-paced, and hilarious comedy, where love and friendship clash in a series of situations that are as absurd as they are touching.

L’événement Tout sauf lui ! Yutz a été mis à jour le 2026-07-10 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME