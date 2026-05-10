Tout savoir sur le parfum et l’industrie du luxe Bibliothèque publique d’information Paris

Portée par l’industrialisation et les progrès de la chimie, la parfumerie se développe au XIXe siècle et devient un produit de luxe. Comment les parfumeurs parviennent-ils à construire de véritables univers de marques ? Sur quelles stratégies s’appuient-ils ?

Venez en apprendre davantage sur le sujet et poser toutes vos questions.

Animation par Eugénie Briot, maîtresse de conférences à l’université Paris-Est-Marne-la-Vallée (sous réserve)

Dans le cadre du cycle de conférences « Tout savoir sur », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour de la place du parfum dans l’industrie de luxe.

Le mercredi 27 mai 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-27T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T19:00:00+02:00_2026-05-27T20:30:00+02:00

Bibliothèque publique d’information 40 avenue des Terroirs de France 75012 Atelier 1, Niveau 2Paris

https://agenda.bpi.fr/evenement/tout-savoir-sur-le-parfum-et-l-industrie-du-luxe/ contact.communication@bpi.fr



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