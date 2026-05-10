Tout savoir sur le parfum et l’industrie du luxe Bibliothèque publique d’information Paris
Tout savoir sur le parfum et l’industrie du luxe Bibliothèque publique d’information Paris mercredi 27 mai 2026.
Portée par l’industrialisation et les progrès de la chimie, la parfumerie se développe au XIXe siècle et devient un produit de luxe. Comment les parfumeurs parviennent-ils à construire de véritables univers de marques ? Sur quelles stratégies s’appuient-ils ?
Venez en apprendre davantage sur le sujet et poser toutes vos questions.
Animation par Eugénie Briot, maîtresse de conférences à l’université Paris-Est-Marne-la-Vallée (sous réserve)
Dans le cadre du cycle de conférences « Tout savoir sur », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour de la place du parfum dans l’industrie de luxe.
Le mercredi 27 mai 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-27T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T19:00:00+02:00_2026-05-27T20:30:00+02:00
Bibliothèque publique d’information 40 avenue des Terroirs de France 75012 Atelier 1, Niveau 2Paris
https://agenda.bpi.fr/evenement/tout-savoir-sur-le-parfum-et-l-industrie-du-luxe/ contact.communication@bpi.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque publique d’information et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Trio E.T.A. : LEBEN UND SPIELEN Maison Heinrich Heine Paris 10 mai 2026
- Sunday Tribute – Radiohead SUPERSONIC Paris 11 mai 2026
- Yakir Arbib & Chris Jennings en concert Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 11 mai 2026
- MAKSIM CASINO DE PARIS Paris 11 mai 2026
- Exposition d’Axelle Rose chez SOR SOR PARIS 20 11 mai 2026