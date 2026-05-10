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Tout savoir sur le parfum et l’industrie du luxe Bibliothèque publique d’information Paris

Tout savoir sur le parfum et l’industrie du luxe Bibliothèque publique d’information Paris

Tout savoir sur le parfum et l’industrie du luxe Bibliothèque publique d’information Paris mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque publique d'information

Adresse : 40 avenue des Terroirs de France

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Portée par l’industrialisation et les progrès de la chimie, la parfumerie se développe au XIXe siècle et devient un produit de luxe. Comment les parfumeurs parviennent-ils à construire de véritables univers de marques ? Sur quelles stratégies s’appuient-ils ?

Venez en apprendre davantage sur le sujet et poser toutes vos questions.

Animation par Eugénie Briot, maîtresse de conférences à l’université Paris-Est-Marne-la-Vallée (sous réserve)

Dans le cadre du cycle de conférences « Tout savoir sur », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour de la place du parfum dans l’industrie de luxe.
Le mercredi 27 mai 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-27T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T19:00:00+02:00_2026-05-27T20:30:00+02:00

Bibliothèque publique d’information 40 avenue des Terroirs de France  75012 Atelier 1, Niveau 2Paris
https://agenda.bpi.fr/evenement/tout-savoir-sur-le-parfum-et-l-industrie-du-luxe/ contact.communication@bpi.fr


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