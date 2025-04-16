Tout va très bien L’Embarcadère Boulogne-sur-Mer

Site de l’Éperon Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

L’histoire hilarante de 3 frères qui auraient mieux fait de ne pas se retrouver ce jour-là !

Tom et sa femme sont prêt à recevoir la directrice de l’Agence National Anglaise d’Adoption. Ils vont enfin réaliser leur rêve et adopter un bébé. C’était sans compter sur la présence des deux frères de Tom, d’un policier trop présent, de deux réfugiés clandestins et d’un passeur russe …

La dernière création à mourir de rire du roi du boulevard anglais RAY COONEY et de son fils. Une comédie inédite en France ! .

Site de l’Éperon Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

