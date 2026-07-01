Toute la famille que j’aime – Michel Boujenah, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Toute la famille que j’aime – Michel Boujenah Jeudi 13 mai 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 40€ ; Cat. Or : 54€ ; Cat. 1 : 46€ / 43€ ; Cat. 2 : 43€ / 40€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-13T20:30:00+02:00 – 2027-05-13T22:00:00+02:00

Fin : 2027-05-13T20:30:00+02:00 – 2027-05-13T22:00:00+02:00

Après « L’Avare » en 2022, Michel Boujenah est de retour sur les planches dans la nouvelle comédie de Sacha Judaszko et Fabrice Donnio, qui avaient déjà écrit ensemble « La Moustâche ». Sous la houlette de la prolifique Anne Bouvier (« L’Expérience théâtrale », « Ma famille en or »), l’acteur et humoriste mène un quatuor de comédiens expérimentés.

En découvrant cette famille, nous allons adorer les nôtres ! Un frère et une sœur, dont le père a toujours été fan de Johnny Hallyday, sont persuadés que leur père va les déshériter pour faire comme son idole. Ils décident de prendre les devants et de tout faire pour récupérer sa fortune… de son vivant.

Cette histoire nous prouve que la famille c’est vraiment ce qu’il y a de plus cher ! Une comédie piquante et déjantée où les liens du sang valent de l’or… surtout quand il s’agit d’héritage !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/215/le_pin_galant/toute_la_famille_que_j_aime »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Sous la houlette de la prolifique Anne Bouvier (« L’Expérience théâtrale », « Ma famille en or »), l’acteur et humoriste mène un quatuor de comédiens expérimentés. Théâtre Humour

Bernard Richebé