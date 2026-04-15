Toute une vie pour apprendre à aimer Les 3 platanes Nyons

Nyons

Toute une vie pour apprendre à aimer

Les 3 platanes 63 rue de la Maladrerie Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 17:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Toute une vie pour apprendre à aimer en poésie et en chanson.

Animée par Brigitte (lecture), Maryline (chant) et Jean Pierre (guitare)

Buvette et petite restauration sur place

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Les 3 platanes 63 rue de la Maladrerie Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 04 60 99 gaia.durivau@wanadoo.fr

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English :

A lifetime of learning to love in poetry and song.

Hosted by Brigitte (reading), Maryline (singing) and Jean Pierre (guitar)

Refreshments and snacks on site

L’événement Toute une vie pour apprendre à aimer Nyons a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale